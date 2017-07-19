Marche: firmato Piano Citta' per valorizzazione degli immobili pubblici di Fermo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 ago - Sottoscritto il Piano Citta' degli Immobili Pubblici di Fermo, l'accordo che traccia il percorso di recupero e valorizzazione di alcuni dei piu' importanti immobili pubblici della citta'. Il documento e' stato firmato dalla Regione Marche, dall'Agenzia del Demanio, dalla Prefettura di Fermo, dalla Struttura commissariale per la ricostruzione sisma 2016, dal Comune di Fermo, dalla Provincia di Fermo, dall'Universita' Politecnica delle Marche e dall'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, alla presenza del sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze Lucia Albano. Il Piano individua gli immobili pubblici sui quali costruire i prossimi interventi di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di recuperare spazi esistenti, rafforzare i servizi e creare nuove opportunita' per la citta'.

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