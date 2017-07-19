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            Marche: firmato Piano Citta' per valorizzazione degli immobili pubblici di Fermo -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 ago - 'Questo Piano rappresenta un'opportunita' importante per immaginare insieme il futuro di una parte significativa del patrimonio pubblico di Fermo. La collaborazione tra istituzioni diverse permette di costruire una strategia condivisa per valorizzare immobili, spazi e aree che possono diventare una risorsa per lo sviluppo della citta' e del territorio. Come Regione crediamo che la rigenerazione urbana significhi prima di tutto recuperare e dare nuova vita a luoghi gia' esistenti, mettendoli al servizio dei cittadini. Il patrimonio dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo negli anni ha accompagnato la crescita e lo sviluppo dei servizi del territorio. Penso soprattutto all'ex ospedale Murri, per il quale l'obiettivo e' mantenere una forte vocazione sanitaria e sociosanitaria, affiancandola a nuove funzioni capaci di rispondere alle esigenze della comunita''. Lo ha affermato l'assessore regionale alla Sanita', Paolo Calcinaro.

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