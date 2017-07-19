Marche: dalla Regione un bando da 750mila euro per eventi nei borghi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - Borghi riqualificati e vivi. Con questo obiettivo la Regione Marche promuove un nuovo bando per l'animazione dei territori. Un intervento dal valore di 750mila euro volto a sostenere iniziative capaci di esaltare l'identita' culturale e turistica dei territori e dei borghi. 'Continuiamo a investire sui nostri borghi - sottolinea il presidente della Regione Marche con delega al turismo, Francesco Acquaroli - perche' rappresentano l'anima piu' autentica delle Marche, sono i luoghi simbolo dell'identita' regionale. Non solo in progetti di riqualificazione turistica e urbanistica dei luoghi, ma anche nuove opportunita' per eventi. L'obiettivo e' sostenere progetti che, oltre a rafforzare l'offerta turistica e promuovere le eccellenze del territorio durante tutto l'anno, puntando anche sulla destagionalizzazione dei flussi, contribuiscano a mantenere vive tradizioni, relazioni comunitarie e attivita' economiche locali, in un'ottica di sviluppo armonico e sostenibile dell'intero territorio'.

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