Marche: dalla Regione un bando da 750mila euro per eventi nei borghi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - L'iniziativa rientra nella strategia 'Marche, Regione dei Borghi' e mira a incentivare eventi e manifestazioni in grado di animare i centri storici, promuovere le eccellenze locali e rafforzare l'attrattivita' dei borghi marchigiani. La misura dispone di una dotazione complessiva pari a 750.000 euro, suddivisa in 375.000 euro per il 2026 e per il 2027. Gli interventi finanziabili riguardano eventi e manifestazioni finalizzati alla valorizzazione di prodotti tipici, tradizioni culturali, artigianato e peculiarita' locali, favorendo al contempo la destagionalizzazione dei flussi turistici.

Possono partecipare i borghi e i centri storici di tutti i Comuni marchigiani, sia singolarmente sia in forma aggregata.

Il bando attribuisce particolare importanza al coinvolgimento delle comunita' locali, includendo associazioni, volontari, operatori economici e realta' culturali del territorio.

com-Dca.

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