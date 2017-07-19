Marche: dalla Regione quasi 7 milioni per nuove imprese da disoccupati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 ago - Disoccupati da almeno sei mesi, residenti nelle Marche e con un'eta' compresa tra 36 e 65 anni: sono loro i destinatari del nuovo intervento con cui la Regione Marche mette a disposizione 6,9 milioni di euro per sostenere la nascita di nuove imprese, attivita' professionali e studi professionali. La Giunta regionale ha approvato le linee guida della misura 'Marche per le imprese', finanziata con risorse del Programma regionale FSE+ 2021-2027. Il provvedimento prevede contributi a fondo perduto di 20 mila euro per ogni progetto ammesso a finanziamento. La dotazione complessiva ammonta a 6 milioni e 905 mila euro, suddivisi tra il 2026 e il 2027. Potranno presentare domanda le persone disoccupate iscritte ai Centri per l'Impiego da almeno 180 giorni, residenti nelle Marche e di eta' compresa tra 36 e 65 anni. La misura e' aperta anche agli iscritti all'AIRE, l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, che rientrano in Italia per avviare la propria attivita' e che, al momento della costituzione dell'impresa, possiedono i requisiti richiesti.

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