Marche: dalla Regione quasi 7 milioni per nuove imprese da disoccupati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 ago - 'Continuiamo a investire sul lavoro e sulla capacita' delle persone di costruire il proprio futuro nelle Marche - dichiara l'assessore regionale al Lavoro, Tiziano Consoli -. Con questa misura sosteniamo chi decide di trasformare un'idea in un'impresa, mettendosi in gioco e creando nuove opportunita' per se' e per il territorio. Vogliamo favorire la nascita di attivita' economiche capaci di generare occupazione e contribuire alla crescita delle nostre comunita'. I risultati ottenuti negli anni dimostrano che questo strumento funziona e rappresenta un'opportunita' per chi vuole reinventarsi e avviare un progetto imprenditoriale'.

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