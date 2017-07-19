Marche: dalla Regione 1,3 milioni di euro per i caregiver familiari Sla -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - 'Con queste risorse assicuriamo un impegno concreto e continuativo a favore delle famiglie che assistono persone affette da SLA - dichiara l'assessore regionale alle Politiche sociali, Paolo Calcinaro -. I caregiver familiari svolgono un ruolo fondamentale nel garantire assistenza, qualita' della vita e dignita' alle persone piu' fragili, spesso affrontando carichi molto pesanti. L'obiettivo della Regione e' non lasciarli soli, garantendo un sostegno economico certo, procedure piu' semplici e continuita' negli interventi, anche nella fase di transizione legata alla riforma nazionale della disabilita'. Investire sulla domiciliarita' e sul supporto alle famiglie significa rafforzare l'intero sistema di welfare e di assistenza territoriale'.

