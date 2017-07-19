Marche: da Regione oltre 570mila euro per monitoraggio cambiamento climatico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - Rafforzare la capacita' di prevenzione dei rischi legati ai cambiamenti climatici lungo la costa adriatica. E' questo l'obiettivo del progetto strategico REALIST, finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027, che vede la Regione Marche impegnata con un budget di oltre 570 mila euro. 'Con REALIST facciamo un salto di qualita' nella capacita' di lettura e gestione dei rischi, integrando dati, sistemi di monitoraggio e modelli previsionali sempre piu' avanzati - afferma l'assessore all'Ambiente, Tiziano Consoli -. Il valore aggiunto sta anche nella dimensione adriatica del progetto, che rafforza la cooperazione tra territori su sfide comuni e consente di aggiornare in modo piu' efficace piani e strategie di adattamento. Un lavoro che si traduce in strumenti piu' concreti per la protezione civile e per la sicurezza dei cittadini'.

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