Marche: da Regione oltre 570mila euro per monitoraggio cambiamento climatico -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - Il progetto punta a sviluppare strumenti piu' efficaci per affrontare fenomeni sempre piu' frequenti come alluvioni, mareggiate ed eventi estremi e migliorare la pianificazione delle politiche di adattamento, attraverso azioni pilota e una maggiore integrazione tra i territori dell'area adriatica. Tra gli interventi principali ci sono due linee di lavoro: da una parte il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio lungo la costa marchigiana, con l'aggiornamento e l'integrazione dei dati meteo-marini, dalle onde alle correnti; dall'altra lo sviluppo di nuovi scenari di rischio legati alle dighe di Mercatale, sul Foglia, e Comunanza, sull'Aso, funzionali all'aggiornamento dei piani di emergenza.

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