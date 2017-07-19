Marche: credito d'imposta della Zes alle imprese agricole locali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - 'L'estensione del credito d'imposta della ZES alle imprese agricole, della pesca e dell'itticoltura delle Marche e' una notizia molto positiva per il nostro territorio e per tutto il sistema produttivo regionale. Le aziende marchigiane potranno cosi' accedere a uno strumento concreto di sostegno agli investimenti e alla competitivita''. Lo dichiara l'assessore regionale alla ZES, Giacomo Bugaro, commentando l'annuncio relativo all'inclusione delle Marche e dell'Umbria nella misura. 'Si tratta di un passo importante per sostenere il comparto primario in una fase complessa e per rafforzare sviluppo, occupazione e crescita delle filiere produttive regionali', ha aggiunto Bugaro.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 12-04-26 12:21:15 (0229)FOOD,PA 5 NNNN