Marche: credito d'imposta della Zes alle imprese agricole locali -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - L'inclusione delle Marche e' stata resa possibile grazie all'aggiornamento dei modelli predisposti dall'agenzia delle Entrate, realizzato in raccordo con i ministeri competenti, che consente ora anche alle imprese agricole, dell'itticoltura e della pesca marchigiane di presentare la comunicazione preventiva necessaria per accedere al credito d'imposta ZES, risolvendo la questione in via amministrativa senza ulteriori interventi normativi.
com-Dca.
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(RADIOCOR) 12-04-26 12:21:38 (0231)FOOD,PA 5 NNNN