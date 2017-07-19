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            Marche: credito d'imposta della Zes alle imprese agricole locali -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - L'inclusione delle Marche e' stata resa possibile grazie all'aggiornamento dei modelli predisposti dall'agenzia delle Entrate, realizzato in raccordo con i ministeri competenti, che consente ora anche alle imprese agricole, dell'itticoltura e della pesca marchigiane di presentare la comunicazione preventiva necessaria per accedere al credito d'imposta ZES, risolvendo la questione in via amministrativa senza ulteriori interventi normativi.

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