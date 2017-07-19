Marche: contro Peste Suina Africana emanato bando sostegno aziende allevamento
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 apr - Al fine di accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini evitando il contatto con il virus della Peste Suina Africana (PSA), e' stato emanato dalla regione Marche il bando che fornisce - agli imprenditori agricoli singoli o associati conduttori di aziende zootecniche con allevamenti di suini - aiuti destinati a favorire investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti suini, evitando ai maiali allevati di entrare in contatto con il virus della PSA.
Gli investimenti ammissibili sono: ammodernamenti o nuove realizzazioni di Recinzioni con reti metalliche o elettrificate; zona filtro; cartello ammonitore; rampa fissa o mobile per il carico degli animali; idropulitrice e ulteriori interventi nel caso di allevamenti con piu' di 300 animali di capacita'.
com-Dca.
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