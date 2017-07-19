Marche: continuita' percorsi fino a maggio 2027 per tirocini inclusione sociale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - Si rafforza l'impegno della Regione Marche a favore dell'inclusione sociale e lavorativa delle persone piu' fragili attraverso la rimodulazione delle risorse destinate ai Tirocini di Inclusione Sociale (TIS) finanziati nell'ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027. La recente delibera approvata dalla Giunta regionale modifica la precedente DGR 1086/2023 e aggiorna le modalita' di utilizzo delle risorse residue disponibili al 31 dicembre 2025, con l'obiettivo di assicurare continuita' ai percorsi di inclusione fino al 31 maggio 2027. 'Con questo intervento - dichiara l'assessore regionale alla Sanita', Paolo Calcinaro - nessuno viene lasciato indietro. Vogliamo garantire continuita' a uno strumento fondamentale di inclusione sociale e lavorativa rivolto alle persone piu' fragili. I Tirocini di Inclusione Sociale rappresentano un'opportunita' concreta di autonomia, integrazione e reinserimento nel tessuto sociale. La rimodulazione delle risorse ci permette di sostenere gli Ambiti Territoriali Sociali e di assicurare stabilita' ai percorsi gia' avviati, valorizzando al tempo stesso la sinergia tra fondi regionali, FSE+ e Programma GOL'.

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