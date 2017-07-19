Marche: continuita' percorsi fino a maggio 2027 per tirocini inclusione sociale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - Nel triennio 2023-2025 si e' registrato un forte incremento della domanda di TIS da parte dei territori. Per rispondere a tale esigenza, la Regione ha attivato una serie di strumenti integrativi e complementari, tra cui il rafforzamento del Percorso 4 del Programma GOL dedicato alle persone in condizioni di maggiore vulnerabilita' e fragilita', il finanziamento di ulteriori risorse regionali FSE+ e l'avvio di un progetto complementare rivolto all'integrazione dei cittadini di Paesi terzi. Le risorse residue FSE+ non utilizzate al 31 dicembre 2025 ammontano a oltre 4 mln e saranno redistribuite agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) sulla base della spesa media mensile consolidata registrata da ciascun territorio, cosi' da garantire la prosecuzione degli interventi e la sostenibilita' finanziaria dei percorsi di inclusione attivati.

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