Marche: chiuso bando regionale 'Reti per il trasferimento tecnologico'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - Si e' chiuso il 30 gennaio 2026 il bando regionale 'Reti per il trasferimento tecnologico', uno degli strumenti con cui la Regione Marche punta a rafforzare il legame tra ricerca e imprese e ad accompagnare il sistema produttivo nelle transizioni digitale ed ecologica.L'iniziativa, finanziata nell'ambito del PR Marche FESR 2021/2027, ha raccolto adesioni importanti: nove progetti presentati, di cui quattro in forma aggregata, per oltre 5,4 milioni di euro di investimenti complessivi e piu' di 3,5 milioni di euro di contributi richiesti. I progetti coinvolgono direttamente 95 piccole e medie imprese e 14 grandi imprese, attive nelle principali filiere produttive marchigiane: dalla meccanica all'automazione, dalla salute al legno-arredo all'agricoltura, fino alle tecnologie digitali avanzate, alla robotica e ai nuovi materiali.

