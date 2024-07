Marche: bando per miglioramento della sicurezza della rete stradale dei Comuni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 lug - Presentato il bando della Regione Marche per 'il miglioramento della sicurezza della rete stradale dei Comuni' che prevede finanziamenti per 7.667.600 euro per l'annualita' 2025. Il contributo massimo ammesso per ogni intervento e' pari a 300.000 euro a fondo perduto ed e' previsto un cofinanziamento minimo dei Comuni a seconda del numero degli abitanti: per Comuni sotto i 5.000 abitanti il cofinanziamento minimo e' del 15%, per quelli con almeno 5.000 abitanti del 30%. Gli interventi devono essere realizzati su strade comunali e devono riguardare: nuove strade e percorsi pedonali, ciclabili e/o ciclopedonali; adeguamento e messa in sicurezza di strade, percorsi ciclabili e pedonali esistenti; sistemazioni di intersezioni esistenti o realizzazione di nuove intersezioni; realizzazione di marciapiedi e corsie specializzate per specifiche tipologie di veicoli; realizzazione di attraversamenti, sovrappassi o sottopassi per l'attraversamento in sicurezza di persone, animali e veicoli.

Il requisito fondamentale e' l'esistenza di un progetto gia' cantierabile o che esista un Progetto di Fattibilita' Tecnico Economica approvato anteriormente alla scadenza del bando, che e' fissata per il 3 agosto 2024.

com-Dca

(RADIOCOR) 14-07-24 11:05:40 (0192)PA,INF 5 NNNN