Marche: avviata la Sezione speciale per il sostegno al credito delle Pmi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - 'Concretamente - ha proseguito l'assessore Bugaro - per le imprese significa poter ottenere fino al 90% di garanzia sui finanziamenti, sia per liquidita' sia per investimenti: una leva decisiva per la crescita e per le attivita' aziendali. Vogliamo offrire la massima assistenza al sistema produttivo marchigiano, con l'obiettivo di riportare le Marche tra le regioni in sviluppo. In questo percorso sono centrali la ZES, il credito e la gestione ottimale dei fondi europei. Un ruolo importante e' riconosciuto anche a chi ha partita IVA e ai professionisti, sia come imprenditori sia come consulenti capaci di aiutare le imprese a utilizzare al meglio gli strumenti che mettiamo a disposizione. Sul fronte del credito, le Marche sono in linea con la media nazionale, ma il nostro obiettivo e' fare meglio e riuscire a superare il benchmark nazionale'.

