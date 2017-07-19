Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Marche: approvati nuovi servizi flessibili a chiamata trasporto pubblico locale

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - La Regione Marche continua a investire nel trasporto pubblico locale con l'obiettivo di garantire servizi piu' efficienti, sicuri e sostenibili per cittadini, studenti e lavoratori. Nei giorni scorsi la giunta regionale ha approvato una delibera che introduce servizi flessibili a chiamata, pensati per rispondere alle esigenze di mobilita' delle aree a domanda debole, dei piccoli centri e delle zone interne. Si tratta di servizi che potranno essere attivati dagli enti concedenti del TPL nell'ambito della propria autonomia organizzativa, sulla base delle specifiche esigenze dei territori e della domanda di mobilita' locale. Le modalita' operative potranno prevedere collegamenti a prenotazione, percorsi variabili, fermate dedicate e orari modulati in funzione delle richieste degli utenti, con l'obiettivo di garantire una maggiore capillarita' del servizio e un utilizzo piu' efficiente delle risorse disponibili.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 06-06-26 16:53:45 (0362)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.