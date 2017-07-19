Marche: approvati nuovi servizi flessibili a chiamata trasporto pubblico locale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - La Regione Marche continua a investire nel trasporto pubblico locale con l'obiettivo di garantire servizi piu' efficienti, sicuri e sostenibili per cittadini, studenti e lavoratori. Nei giorni scorsi la giunta regionale ha approvato una delibera che introduce servizi flessibili a chiamata, pensati per rispondere alle esigenze di mobilita' delle aree a domanda debole, dei piccoli centri e delle zone interne. Si tratta di servizi che potranno essere attivati dagli enti concedenti del TPL nell'ambito della propria autonomia organizzativa, sulla base delle specifiche esigenze dei territori e della domanda di mobilita' locale. Le modalita' operative potranno prevedere collegamenti a prenotazione, percorsi variabili, fermate dedicate e orari modulati in funzione delle richieste degli utenti, con l'obiettivo di garantire una maggiore capillarita' del servizio e un utilizzo piu' efficiente delle risorse disponibili.

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