Marche: approvati i nuovi piani occupazionali per le Ast di Fermo e Macerata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 mag - La giunta regionale delle Marche ha approvato i nuovi Piani integrati di attivita' e organizzazione (PIAO) relativi al fabbisogno di personale delle Aziende sanitarie territoriali (AST) di Fermo e Macerata per l'anno 2026, segnando un ulteriore passo nel rafforzamento del sistema sanitario regionale.

I provvedimenti prevedono un incremento complessivo significativo delle dotazioni organiche, con l'obiettivo di garantire maggiore continuita' assistenziale, ridurre le carenze strutturali e migliorare la qualita' dei servizi offerti ai cittadini. In particolare, sono programmate 104 nuove assunzioni per l'AST di Fermo e 172 per l'AST di Macerata, per un totale di 276 unita' di personale.

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(RADIOCOR) 03-05-26 13:36:41 (0216)SAN,PA 5 NNNN