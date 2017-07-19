Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Marche: approvata dalla giunta regionale l'operazione 'Marche sicure'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - La giunta regionale, su proposta del presidente Francesco Acquaroli, ha approvato l'atto di indirizzo dell'operazione 'Marche Sicure', un progetto integrato e plurisettoriale volto a difendere e promuovere la sicurezza integrata, l'identita' e l'attrattivita' della comunita' marchigiana. 'Abbiamo approvato in giunta - ha dichiarato Acquaroli - un provvedimento strutturale che da' seguito a una strategia intrapresa per rafforzare la sicurezza sul territorio, anche a supporto di quanto sta facendo il Governo nazionale. La sicurezza e' un tema di natura collettiva che va affrontato in maniera strategica e su piu' livelli sostenendo i Comuni che da soli spesso non riescono a far fronte alle difficolta' dovute alla pressione burocratica e alla scarsita' di risorse. Le Marche sono strutturalmente una delle regioni piu' sicure, ma in una societa' che cambia, la percezione della sicurezza diventa un tema fondamentale e, di fronte a nuovi fenomeni che cominciano ad interessare anche il nostro territorio, dobbiamo farci trovare pronti. Per questo abbiamo pensato una strategia complessiva che sara' sviluppata in collaborazione con Prefetture, Questure, Forze dell'Ordine, Anci e enti locali, categorie economiche, imprese e forze sindacali, cittadini, per garantire sempre piu' sicurezza e a far crescere la cultura della legalita''.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 11-07-26 17:03:18 (0360)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.