Marche: approvata dalla giunta regionale l'operazione 'Marche sicure'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - La giunta regionale, su proposta del presidente Francesco Acquaroli, ha approvato l'atto di indirizzo dell'operazione 'Marche Sicure', un progetto integrato e plurisettoriale volto a difendere e promuovere la sicurezza integrata, l'identita' e l'attrattivita' della comunita' marchigiana. 'Abbiamo approvato in giunta - ha dichiarato Acquaroli - un provvedimento strutturale che da' seguito a una strategia intrapresa per rafforzare la sicurezza sul territorio, anche a supporto di quanto sta facendo il Governo nazionale. La sicurezza e' un tema di natura collettiva che va affrontato in maniera strategica e su piu' livelli sostenendo i Comuni che da soli spesso non riescono a far fronte alle difficolta' dovute alla pressione burocratica e alla scarsita' di risorse. Le Marche sono strutturalmente una delle regioni piu' sicure, ma in una societa' che cambia, la percezione della sicurezza diventa un tema fondamentale e, di fronte a nuovi fenomeni che cominciano ad interessare anche il nostro territorio, dobbiamo farci trovare pronti. Per questo abbiamo pensato una strategia complessiva che sara' sviluppata in collaborazione con Prefetture, Questure, Forze dell'Ordine, Anci e enti locali, categorie economiche, imprese e forze sindacali, cittadini, per garantire sempre piu' sicurezza e a far crescere la cultura della legalita''.

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