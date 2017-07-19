Marche: approvata dalla giunta regionale l'operazione 'Marche sicure' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - 'Accanto ai controlli - ha aggiunto il presidente Acquaroli - e' importante rafforzare il dialogo con i giovani per far comprendere le conseguenze dell'utilizzo delle sostanze stupefacenti e dell'abuso di alcol, perche' il divertimento deve essere sano e non deve mai sfociare in una deriva pericolosa per se' stessi e per gli altri. I nostri nonni, i nostri genitori, le mamme e i papa', i nostri ragazzi, quando escono devono sentirsi al sicuro, non devono sentirsi in pericolo. Lavoriamo affinche' le Marche siano una regione piu' sicura, piu' competitiva, piu' attrattiva, che puo' vincere la sfida del futuro consapevole che nonostante i cambiamenti profondi della societa', riusciamo a mantenere saldi i valori fondanti della nostra civilta''.

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