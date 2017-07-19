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            Marche: al via procedure di pagamento sostegni a comparto zootecnico regionale

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - La Regione Marche annuncia l'avvio delle procedure di pagamento relative all'intervento SRA30 - Benessere animale del CSR Marche 2023-2027, una misura di grande rilevanza per il comparto zootecnico regionale e fortemente attesa dagli allevatori.

            'Si tratta di un provvedimento molto atteso da tutti gli allevatori marchigiani - dichiara il Vicepresidente e Assessore alla Zootecnia Enrico Rossi - per il quale abbiamo lavorato con determinazione e impegno, anche attraverso un confronto costante con AGEA, al fine di superare le criticita' operative e consentire l'avvio dei pagamenti'.

            L'intervento SRA30 rappresenta uno strumento fondamentale di sostegno al settore, premiando gli allevatori che adottano pratiche orientate al miglioramento del benessere animale e alla sostenibilita' delle produzioni, in coerenza con gli obiettivi della politica agricola regionale ed europea.

            com-Dca.

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