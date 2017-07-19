Marche: al via procedure di pagamento sostegni a comparto zootecnico regionale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - 'Desidero rassicurare il mondo agricolo - prosegue Rossi - che anche le domande che richiedono un'istruttoria manuale, a causa della presenza di anomalie, saranno prese in carico immediatamente.

Ho gia' dato precise disposizioni agli uffici affinche' si proceda senza indugi, cosi' da intervenire tempestivamente anche sulle pratiche che oggi non risultano liquidabili in automatico e arrivare quanto prima ove possibile al pagamento o alla definizione dell'esito istruttorio'. La Regione Marche continuera' a seguire con la massima attenzione l'evoluzione delle attivita' istruttorie e dei pagamenti, mantenendo un dialogo costante con AGEA e con le organizzazioni di categoria, con l'obiettivo di garantire tempi certi e risposte concrete a sostegno delle imprese zootecniche del territorio.

com-Dca.

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(RADIOCOR) 18-04-26 13:21:58 (0309)FOOD,PA 5 NNNN