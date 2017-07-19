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            Marche: al via il bando per azioni di marketing per la promozione turistica

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - E' aperto il bando rivolto alle imprese che realizzano azioni di marketing ed eventi di particolare rilevanza per la promozione turistica del territorio regionale delle Marche. L'obiettivo e' sostenere eventi e attivita' che rappresentino un volano per lo sviluppo economico e turistico delle Marche, favorendo una crescita sostenibile e diffusa su tutto il territorio.

            L'avviso, aperto fino al 22 maggio, finanzia progetti innovativi che includono workshop, press tour, azioni di co-branding e attivita' finalizzate a incrementare i flussi turistici. In particolare le proposte progettuali dovranno rafforzare l'immagine coordinata della destinazione Marche, generare un impatto significativo in termini di incremento delle presenze turistiche italiane ed estere e incidere positivamente nel sistema dell'accoglienza regionale.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 25-04-26 14:29:20 (0305)PA 5 NNNN

              


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