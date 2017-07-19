Marche: al via il bando per azioni di marketing per la promozione turistica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - La misura mira ad incentivare iniziative di comunicazione che sappiano promuovere le bellezze naturali, le tipicita' enogastronomiche, il patrimonio culturale del brand Marche contribuendo ad aumentare la visibilita' del territorio marchigiano sia sul mercato nazionale che internazionale.

Il contributo massimo concedibile, per ogni progetto presentato, e' pari a 40.000 euro e non potra' superare il 50% delle spese sostenute e ritenute ammissibili. Con questa misura, la Regione conferma l'impegno nel sostenere un turismo di qualita', competitivo e capace di valorizzare in maniera integrata le risorse del territorio, contribuendo a consolidare il posizionamento delle Marche come destinazione di eccellenza.

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