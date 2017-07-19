Marche: al via digital open badge, portafoglio digitale competenze cittadini

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - La Regione Marche, nell'ambito delle proprie politiche di innovazione e trasformazione digitale, istituisce e attiva il servizio Marche Digital Open Badge (Marche DOB), una piattaforma dedicata a cittadini, studenti, lavoratori e a tutti coloro che partecipano a percorsi di apprendimento e formazione, con l'obiettivo di favorire la raccolta, la conservazione e la condivisione delle competenze acquisite nel corso della vita.

'Con l'attivazione di Marche Digital Open Badge - dichiara l'assessore regionale alla Digitalizzazione, Tiziano Consoli - compiamo un passo importante nel percorso di trasformazione digitale. Mettiamo a disposizione dei cittadini uno strumento moderno, sicuro e interoperabile che consente di raccogliere, valorizzare e condividere le competenze acquisite lungo tutto l'arco della vita, indipendentemente dal contesto in cui sono state maturate'.

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