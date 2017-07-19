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            Marche: al via digital open badge, portafoglio digitale competenze cittadini -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - L'obiettivo e' la realizzazione di un ecosistema regionale condiviso delle competenze, capace di mettere in rete tutti i soggetti che operano nel campo della formazione e della crescita professionale, offrendo ai cittadini uno strumento unico e permanente per documentare il proprio percorso formativo. 'Si tratta di un'infrastruttura digitale strategica - continua Consoli - che rafforza il rapporto tra formazione, lavoro e innovazione, favorendo la circolazione e il riconoscimento delle competenze. Marche DOB rappresenta inoltre un esempio concreto di semplificazione amministrativa e di integrazione tra sistemi digitali, in linea con le direttive nazionali ed europee. Il nostro obiettivo e' costruire un ecosistema regionale condiviso che coinvolga scuole, universita', enti formativi, imprese e associazioni, mettendo al centro il cittadino e il valore del suo percorso di crescita personale e professionale'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 14-06-26 13:30:17 (0252)PA 5 NNNN

              


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