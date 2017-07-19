Marche: al 9 settembre apertura domande Fondo Investimenti e Liquidita' 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - La Regione Marche ha stabilito lo spostamento della data di apertura del bando dal valore di oltre 11 milioni di euro per il nuovo Fondo investimenti e Liquidita' 2026 dal 1 settembre al 9, sempre alle ore 11.00. La misura e' rivolta a sostenere investimenti materiali e immateriali e, entro i limiti previsti, esigenze di capitale circolante.

Possono accedere alle agevolazioni micro, piccole e medie imprese e lavoratori autonomi operativi nella Regione Marche, in possesso dei requisiti previsti dal bando. L'iter di presentazione della domanda prevede il coinvolgimento dei Consorzi Fidi e delle Banche che devono preventivamente deliberare il finanziamento su cui la Regione concede i contributi a fondo perduto.

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(RADIOCOR) 29-08-26 16:40:51 (0310)PA 5 NNNN