Marche: al 9 settembre apertura domande Fondo Investimenti e Liquidita' 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - 'Sentite le associazioni di categoria che avevano caldeggiato l'ipotesi di partire il prima possibile con l'apertura delle domande - ha detto l'assessore allo Sviluppo economico Giacomo Bugaro - valutato tuttavia con le stesse Associazioni e con gli uffici regionali che il periodo feriale potrebbe creare disparita' di trattamento per le imprese che hanno deciso di chiudere per qualche giorno di riposo, abbiamo deciso di spostare l'apertura delle domande al 9 di settembre. Ricordo che stiamo parlando di oltre 11 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese marchigiane e favorire un piu' agevole accesso al credito'.

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(RADIOCOR) 29-08-26 16:41:10 (0311)PA 5 NNNN