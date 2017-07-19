Marche: acquisite nuove aree per sicurezza del bacino idrogeologico Aspio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - La giunta regionale delle Marche ha approvato l'acquisizione al patrimonio indisponibile della Regione Marche di alcuni terreni situati nel Comune di Osimo, per una superficie complessiva di 13.900 metri quadrati, nell'ambito degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico nel bacino del fiume Aspio e del Rio Scaricalasino. 'Con questo provvedimento - dichiara l'assessore regionale alla Difesa del suolo e della costa, Tiziano Consoli - compiamo un ulteriore passo avanti nella messa in sicurezza del territorio e nella tutela delle comunita' locali.

L'acquisizione di queste aree rafforza il patrimonio pubblico destinato alla difesa del suolo e garantisce una gestione piu' efficace delle opere idrauliche previste nel bacino dell'Aspio. Si tratta di una scelta che guarda al lungo periodo, perche' consente di ridurre il rischio idrogeologico, semplificare la gestione degli interventi e assicurare maggiori garanzie per il territorio e per i cittadini'.

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