Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Marche: 980mila euro per sostenere attivita' e tradizione dell'artigianato

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - Quasi un milione di euro per sostenere le attivita', modernizzare i laboratori e valorizzare le produzioni marchigiane. La Giunta regionale ha approvato il piano 2026 da 980 mila euro dedicato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione dell'artigianato.

            Le risorse finanzieranno l'ammodernamento e la ristrutturazione delle botteghe, l'acquisto di nuovi macchinari e il recupero delle attrezzature, oltre a interventi per favorire la commercializzazione e la promozione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale.

            Tra le principali misure previste bandi per la riqualificazione dei laboratori, l'acquisto di strumentazioni innovative, il sostegno alla partecipazione a fiere e iniziative promozionali e il rafforzamento della presenza online delle imprese.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 04-07-26 14:48:21 (0308)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.