Marche: 980mila euro per sostenere attivita' e tradizione dell'artigianato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - Quasi un milione di euro per sostenere le attivita', modernizzare i laboratori e valorizzare le produzioni marchigiane. La Giunta regionale ha approvato il piano 2026 da 980 mila euro dedicato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione dell'artigianato.

Le risorse finanzieranno l'ammodernamento e la ristrutturazione delle botteghe, l'acquisto di nuovi macchinari e il recupero delle attrezzature, oltre a interventi per favorire la commercializzazione e la promozione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale.

Tra le principali misure previste bandi per la riqualificazione dei laboratori, l'acquisto di strumentazioni innovative, il sostegno alla partecipazione a fiere e iniziative promozionali e il rafforzamento della presenza online delle imprese.

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