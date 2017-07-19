Marche: 980mila euro per sostenere attivita' e tradizione dell'artigianato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - 'Proseguiamo il percorso di confronto e programmazione avviato nei mesi scorsi con le rappresentanze di categoria, che ha portato alla definizione di questo piano, condiviso anche con la Commissione consiliare competente, perche' l'artigianato e' un settore strategico per l'economia marchigiana - dichiara l'assessore allo Sviluppo economico, Giacomo Bugaro -. Con i nuovi bandi investiamo nell'ammodernamento dei laboratori, nell'acquisto di nuove attrezzature e nella commercializzazione delle produzioni, accompagnando le imprese nei processi di innovazione e rafforzandone la competitivita'. In una fase che richiede scelte mirate, continuiamo a puntare su qualita' e promozione, valorizzando un patrimonio che rappresenta uno dei tratti distintivi delle Marche'.

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