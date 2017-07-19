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            Marche: 700mila euro per nuovi mezzi e attrezzature volontari protezione civile

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 set - La Giunta regionale delle Marche ha approvato i criteri e le modalita' per la concessione di contributi destinati al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile iscritte all'Elenco territoriale regionale. La misura, finanziata con risorse regionali, mette a disposizione complessivamente 700 mila euro per rafforzare la capacita' di intervento del sistema marchigiano di Protezione civile. Le risorse sono articolate in due assi: 450mila euro sono destinati alle organizzazioni operative nel settore dell'antincendio boschivo (AIB), mentre 250mila euro finanzieranno mezzi e attrezzature per le attivita' generali di protezione civile. In entrambi i casi, le somme sono ripartite in parti uguali tra associazioni di volontariato e gruppi comunali.

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