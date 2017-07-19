Marche: 700mila euro per nuovi mezzi e attrezzature volontari protezione civile -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 set - 'Il volontariato e' una componente fondamentale e insostituibile della Protezione civile marchigiana - dichiara l'assessore regionale delle Marche Tiziano Consoli - Con questo intervento trasformiamo tale riconoscimento in un investimento concreto: mezzi piu' moderni, attrezzature piu' efficienti e una maggiore sicurezza per i volontari e per i cittadini. Dobbiamo mettere chi opera nelle emergenze nelle condizioni di intervenire in modo tempestivo ed efficace, tanto nella lotta agli incendi boschivi quanto negli altri scenari di rischio. Rafforzare il volontariato significa rendere piu' forte e capillare l'intero sistema regionale'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 05-09-26 12:28:57 (0228)PA 5 NNNN