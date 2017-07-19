Marche: 10 postazioni di soccorso in piu' per l'emergenza sanitaria estiva

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Saranno dieci anche per l'estate 2026 le Postazioni Territoriali di Emergenza Sanitaria (PoTES) turistiche attivate nelle Marche per potenziare la rete regionale dell'emergenza-urgenza durante i mesi di maggiore afflusso. Il programma dell'Agenzia Regionale Sanitaria conferma l'impostazione degli anni precedenti, con una distribuzione pensata per garantire assistenza sia lungo la costa sia nelle aree interne maggiormente frequentate durante la stagione estiva.

In diversi territori l'avvio delle attivita' e' stato anticipato alla meta' di giugno, con un calendario piu' uniforme su scala regionale. 'Durante la stagione estiva le Marche accolgono un numero importante di visitatori e turisti e questo richiede un'attenzione particolare anche sul fronte dei servizi sanitari e dell'emergenza - dichiara il presidente della Regione, Francesco Acquaroli - Le PoTES turistiche sono uno strumento importante per rispondere all'aumento delle presenze e garantire un supporto aggiuntivo nelle localita' che registrano i maggiori flussi'.

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