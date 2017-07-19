Marche: 10 postazioni di soccorso in piu' per l'emergenza sanitaria estiva -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - 'Confermiamo una organizzazione che negli anni si e' dimostrata efficace nel rispondere all'aumento della domanda di soccorso durante il periodo estivo - dichiara l'assessore regionale alla Sanita', Paolo Calcinaro -. Anche per il 2026 abbiamo scelto di investire nel rafforzamento della rete dell'emergenza-urgenza, introducendo alcune novita', come l'estensione della copertura della postazione di Fano alle 24 ore e l'ampliamento dell'orario di attivita' della PoTES di Numana-Sirolo da 10-18 a 8 - 20, per garantire una risposta sempre piu' diffusa e veloce a cittadini e turisti'.

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