Marche: 'Start&Innova Giovani' nuove start-up promosse da giovani disoccupati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - Pubblicato l'avviso 'Le Marche per i giovani imprenditori: Start&Innova Giovani', con cui la Regione sostiene la nascita di nuove imprese innovative promosse da giovani disoccupati. La misura e' finanziata con 1 milione di euro nell'ambito del Programma regionale finanziato con fondi europei per lavoro, formazione e inclusione 2021/2027. L'intervento e' rivolto a giovani disoccupati under 36, laureati o diplomati ITS Academy, residenti o domiciliati nelle Marche e cittadini italiani residenti all'estero, che intendono avviare una start-up innovativa, anche nella forma di spin-off universitario, nei settori innovativi ritenuti prioritari per lo sviluppo regionale (Strategia di Specializzazione Intelligente S3). Il contributo previsto e' di 40.000 euro per ciascuna start-up, per favorire la nascita di nuove realta' imprenditoriali ad alto contenuto innovativo e permettere la permanenza dei giovani talenti nel territorio regionale o farli rientrare da altri territori.

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