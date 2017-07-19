Mar Rosso: Yemen pronto a grande operazione militare contro Houthi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - Il leader del governo yemenita sostenuto dall'Arabia Saudita ha annunciato l'inizio di una grande operazione militare contro gli Houthi, sostenuti dall'Iran, volta a conquistare il territorio sotto il loro controllo. 'Oggi annuncio l'avvio delle operazioni militari volte a riconquistare il territorio rimanente della Repubblica ed estendere l'autorita' dello Stato e delle sue istituzioni su tutto il territorio nazionale', ha dichiarato il presidente yemenita Rashad al-Alimi in un discorso televisivo.

Al-Alimi ha affermato che la decisione di lanciare la controffensiva e' stata presa dopo che tutte le opportunita' di allentamento della tensione erano state esaurite, accusando gli Houthi di aver risposto agli sforzi volti a placare il conflitto con un'ulteriore mobilitazione e un'escalation. 'La nostra posizione oggi e' quella di assumerci la responsabilita' nazionale di affrontare la milizia Houthi, dopo che tutte le opportunita' di allentamento della tensione sono state esaurite', ha affermato. Al-Alimi ha dichiarato di aver ordinato alle forze armate, alle forze di sicurezza e a tutte le formazioni militari di iniziare a svolgere i compiti loro assegnati secondo i piani approvati. Il leader yemenita ha ringraziato l'Arabia Saudita per il suo sostegno, affermando che il regno e' 'stato al fianco dello Yemen nelle circostanze piu' buie', e ha invitato gli alleati regionali e i partner internazionali dello Yemen a sostenere il Paese, le sue forze armate e le istituzioni statali.

bla-

(RADIOCOR) 04-10-26 16:37:03 (0333) 5 NNNN