Mar Rosso: Unione Africana, mobilitarci per soluzione conflitto che colpisce tutti

Anche in Ucraina e MO. Per crescita servono pace e stabilita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 gen - "Affinche' vi sia una crescita economicamente sostenibile nel mondo e' necessario anche che ci siano pace e stabilita'. In questo senso, rivolgo un appello a mobilitarci sempre di piu' per trovare una soluzione definitiva sia alla guerra Russia-Ucraina che al conflitto israelo-palestinese e il conflitto nel Mar Rosso che colpisce duramente non solo i Paesi coinvolti ma il mondo nel suo insieme". Lo ha detto il presidente dell'Unione Africana, Azali Assoumani, in apertura del vertice Italia-Africa in Senato.

