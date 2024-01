Mar Rosso: prezzi trasporto marittimo +23% in ultima settimana per attacchi Houthi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 gen - I prezzi del trasporto marittimo sono in rapida ascesa a livello globale a causa degli attacchi dei ribelli Houthi alle navi da carico nel Mar Rosso. Secondo Drewry Shipping Consultants, il costo medio mondiale della spedizione di un container da 40 piedi (circa 76 metri cubi d'ingombro totale) e' aumentato del 23% nella settimana al 18 gennaio, raggiungendo i 3.777 dollari e piu' che raddoppiando nell'ultimo mese. Le interruzioni si verificano in un punto chiave per le navi che attraversano il Canale di Suez e stanno creando ripercussioni sulle catene di approvvigionamento in Europa e negli Stati Uniti, ritardando le spedizioni e aumentando i costi di trasporto. Gli incrementi non riguardano solo le rotte commerciali interrotte che collegano la Cina all'Europa e alla costa orientale degli Stati Uniti: per esempio, le tariffe del mercato spot per spedire un container dalla Cina a Los Angeles sono aumentate del 38% nella settimana al 18 gennaio a 3.860 dollari. "La volatilita' e' tornata, e a tutta forza, nel trasporto internazionale di container", hanno detto gli esperti di Drewry Shipping Consultants. Le grandi aziende che hanno contratti a lungo termine con i vettori marittimi sono in gran parte immuni alle oscillazioni del mercato spot, ma, secondo il report, molte di queste aziende pagano supplementi anche superiori al 20% in aggiunta alle tariffe contrattuali per compensare i maggiori costi di spedizione, come il carburante e le coperture assicurative.

Ars

(RADIOCOR) 21-01-24 16:11:55 (0411) 5 NNNN