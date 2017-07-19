Mar Rosso: funzionario governo, costa yemenita e' sotto controllo Houthi (Afp)

Milizia ha conquistato isole in Stretto Bab el-Mandeb (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 set - L'intera costa yemenita che si affaccia sul Mar Rosso e' ormai nelle mani degli Houthi, che hanno conquistato le ultime isole dello stretto di Bab el-Mandeb, secondo quanto ha riferito all'agenzia di stampa Afp un funzionario yemenita. "Tutto cio' che era sotto il nostro controllo sulla costa occidentale e' caduto", ha dichiarato il funzionario, mentre i combattenti yemeniti filo-iraniani avevano gia' conquistato, poche ore prima, l'isola di Mayyoun (nota anche come Perim), situata nel cuore dello Stretto.

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(RADIOCOR) 11-09-26 16:43:50 (0512) 5 NNNN