Mar Rosso: Crosetto, in ultima settimana 2023 traffico Canale Suez giu' del 38%

'Costi di trasporto in alcuni casi quintuplicati' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 1 feb - "Comprendere l'impatto complessivo della crisi sul Mar Rosso non e' semplice, ma gia' nell'ultima settimana del 2023 si era registrato un calo del traffico in transito nel Canale di Suez del 38 per cento. E si segnala un aumento dei tempi di navigazione di 10-12 giorni e dei costi di trasporto in alcuni casi quintuplicati". Cosi' il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Montecitorio, nel corso di un'audizione convocata dalle commissioni Difesa di Camera e Senato.

Bof

(RADIOCOR) 01-02-24 09:41:10 (0236) 5 NNNN