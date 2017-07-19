Manovra: Urso, chiesto a Giorgetti di prorogare iperammortamento al 2029

L'obiettivo e' di renderlo permamente (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ott - 'In questa legge finanziaria ho gia' chiesto al ministro Giorgetti di prorogare l'iperammortamento, nel senso di renderlo valido anche per il 2029, cosi' che lo strumento diventi di fatto permanente e l'impresa possa decidere se utilizzarlo quest'anno, il prossimo, l'altro anno ancora e programmare i suoi investimenti sapendo che in bilancio e' gia' previsto l'ipermortamento'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all'evento di Confindustria Marche 2026, 'Il coraggio di cambiare', in corso ad Ancona. L'obiettivo, ha sottolineato Urso, e' di 'renderlo da triennale a permanente, questo strumento codificato che in poco piu' di tre mesi ha visto giia' presentati oltre 20.000 progetti per un ammontare di oltre 7 miliardi di euro. E quello che noto e' che giorno per giorno questa progressione continua. Non c'e' stata la fiammata iniziale e poi si arrestato. Continua perche' l'impresa italiane sta innovando'.

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(RADIOCOR) 02-10-26 13:14:16 (0334) 5 NNNN