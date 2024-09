Manovra: Urso, al lavoro per un primo intervento su piano casa per imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - Un primo intervento per venire incontro alle richieste di Confindustria su un piano casa sara' previsto in questa legge di bilancio. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha detto che il Governo ci sta lavorando. 'Nel primo incontro con il presidente Orsini poche ore dopo la sua elezione a presidente di Confindustria mi pose due questioni prioritarie, l'attivazione di Transizione 5.0 e l'abbiamo fatto, e realizzare un piano alloggi per i lavoratori', ha ricordato Urso. 'In queste settimane abbiamo censito 23 province italiane in cui vi e' una carenza di alloggi per i lavoratori a fronte di richieste di assunzione che non possono essere esaudite perche' non vi e' una casa che i lavoratori possono affittare a un prezzo congruo al loro stipendio. Questo deficit che esiste in 23 province italiane, quasi tutte nel Nord, deve essere colmato per consentire alle imprese di avere le professionalita' che servono e consentire ai lavoratori di poter accettare una offerta di lavoro', ha continuato Urso, spiegando che 'abbiamo pensato di lavorare su due livelli insieme ai ministeri dell'Economia, delle Infrastrutture e del Lavoro che pensiamo di calare in questa manovra economica: il primo livello e' nell'immediato attraverso un sostegno all'impresa per l'assunzione di giovani che devono trasferirsi di residenza, questo sara' un sostegno significativo ponte sino a quando scattera' la seconda misura strutturale che e' quella di consentire alle imprese di investire nell'alloggio dei loro lavoratori, modello Olivetti. Oggi e' sempre piu' necessario farlo per programmare le assunzioni e per questo stiamo lavorando anche con il Demanio perche' questo piano alloggi si possa farlo anche nelle aree demaniali'.

