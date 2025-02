Manovra: Upb, famiglie principali beneficiarie, restrittiva su imprese e autonomi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 feb - "Le famiglie sono i principali beneficiari della manovra con 53 miliardi nel 2025-27, restrittivo invece l'impatto per imprese e lavoratori autonomi". Lo rileva l'Ufficio parlamentare di bilancio che ha realizzato un focus sulla manovra 2025 (comprensiva di legge di Bilancio, Dl 155/2024 e Dlgs 192/2024). "I principali beneficiari della manovra di bilancio - riporta il focus - sono le famiglie, soprattutto in ragione degli interventi a favore dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. Si tratta, in particolare, della stabilizzazione degli effetti della decontribuzione per i lavoratori dipendenti attraverso l'erogazione di un bonus ai lavoratori con reddito fino a 20mila euro e una detrazione fiscale per quelli con reddito compreso fra 20mila e 40mila euro". Si riporta inoltre che "le misure rivolte alle imprese e ai lavoratori autonomi, invece, migliorano il saldo in tutti gli anni del triennio 2025-27 rispetto allo scenario a legislazione vigente, per effetto di interventi sia sulle entrate sia sulle spese".

Infine, si rileva che "gli interventi di carattere generale contribuiscono al peggioramento del disavanzo in tutti gli anni del triennio 2025-27".

nep

(RADIOCOR) 21-02-25 12:23:32 (0336) 5 NNNN