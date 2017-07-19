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            Manovra: Tajani, su contributo banche metodo dialogo, no a tassa extraprofitti

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 ott - Nessuna 'odiosa tassa sugli extraprofitti' per banche, assicurazioni e grandi aziende: sul loro contributo alla manovra Forza Italia punta al "dialogo e confronto". Lo rivendica il leader del partito Antonio Tajani dal palco di un evento a Milano. 'Non perche' non vogliamo che diano un contributo allo Stato, ma e' il metodo che noi abbiamo imposto', spiega. 'Senza imporre tasse abbiamo ottenuto di piu' di quello che si poteva ottenere'. E sugli extraprofitti aggiunge: 'Qualcuno mi deve spiegare in diritto, in economia, che cos'e' l'extraprofitto. Chi decide cos'e' extra? Un oscuro burocrate di Bruxelles?', ha detto.

            Liv.

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            (RADIOCOR) 11-10-26 13:30:02 (0248)ASS 5 NNNN

              


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