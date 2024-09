Manovra: Schlein, convergenze opposizioni su bilancio 2025, si parte dalla sanita' -2

Prove di un fronte largo sulle scelte di politica economica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cernobbio, 8 set - Dopo l'intervento della premier Giorgia Meloni ieri, i tre leader dell'opposizione hanno voluto presentarsi alla scena del Forum Ambrosetti con una specie di prova della credibilita' di un fronte comune sulle scelte di politica economica e finanziaria che il governo si appresta a compiere nei binari del nuovo patto di stabilita'. Quest'ultimo da un lato offre dei margini di manovra sugli aggiustamenti anno per anno, perche' spalmati nel tempo (7 anni), dall'altro li commisura alla necessita' di ridurre l'indebitamento visto che l'Italia si trova sotto procedura per deficit pubblico eccessivo (come altri paesi dell'area euro Francia compresa). Sara' difficile trovare un equilibrio.

Schlein, Conte e Calenda non la pensano allo stesso modo sulle regole europee di bilancio; Pd e M5S le hanno contestate apertamente. Tuttavia oggi hanno scelto di rafforzare l'idea che il loro 'campo' non riguarda solo le intese elettorali (il caso della dell'intesa Pd, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra e Azione per la candidatura di Andrea Orlando alla guida della Regione Liguria), ma si consolidera' nelle prossime settimane nel corso dei confronti sulla legge di bilancio e gli impegni da assumere con Bruxelles.

I tre esponenti delle opposizioni sostengono che la premier ha presentato un quadro abbondantemente edulcorato della situazione del paese. Conte: 'Abbiamo sentito la presidente Meloni sciorinare una lista di record isolando alcuni dati, l'ho vista piu' prudente invece nell'intervento che ha fatto da voi al Forum: in realta' non possiamo essere cosi' tranquilli, siamo ultimi per quanto riguarda le spese sanitarie, abbiamo un crollo dei redditi reali certificato da Eurostat e adesso arriva il nuovo patto di stabilita' a comprimere le possibilita' di crescita dell'Italia".

C'e' sintonia fra i tre leader (forse appare piu' marcata la sintonia fra Schlein e Conte) su diversi temi: la spesa sociale, la definizione di un piano di politica industriale che metta al centro la riconversione energetica (ma sulla scelta nucleare le posizioni restano distanti) da un lato e della definizione del prezzo dell'energia nel quale si misura il preoccupante divario rispetto ai partner europei. "La riconversione ecologica va accompagnata e servono tutte le risorse, non si fara' questo processo senza un investimento nei saperi', dice Schlein che aggiunge: 'L'approccio pragmatico' e' il nostro approccio, 'serve un piano per tornare a crescere: le politiche industriali ci servono e devono accompagnare cambiamenti di imprese, anche nella agricoltura per innovare i processi".

C'e' sintonia sullo sforzo sul piano europeo per non chiudere la partita dell'indebitamento comune con lo stop del Recovery Fund nel 2026: 'Non puo' essere una finestra che si chiude sotto i colpi di una destra nazionalista che non ci ha mai creduto: sono gli alleati di Meloni in Europa a non averci mai creduto e andavano in giro per strada con un cartello con la scritta 'mai un centesimo all'Italia', come fece l'olandese Geert Wilders. Con l'egoismo nazionale non andremo da alcuna parte'.

Le idee di Schlein sull'industria coincidono con quelle di Calenda: 'Le imprese hanno bisogno di programmare. La prima questione che mi piacerebbe affrontare insieme alle altre opposizioni e' un piano per tornare a crescere, servono "politiche industriali che siano in grado di accompagnare i grandi cambiamenti a cui siamo sottoposti". Per il Pd occorre puntare ancora sugli incentivi: 'La transizione 5.0 e' arrivata tardi e senza continuita', perche' non c'e' piu' nulla dopo il 2026". Poi il congedo paritario con 5 mesi pagati al 100% per entrambi i genitori (va approvato subito, dice Schlein, per aiutare rapidamente famiglie e aumentare l'occupazione delle donne.

