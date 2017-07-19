Manovra: Schillaci, piu' fondi per la sanita' e potenziamento della prevenzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ott - 'Nella manovra appena approvata abbiamo aumentato i fondi per la sanita' e una parte consistente sara' destinata proprio al potenziamento della prevenzione'. Cosi' il ministro della Salute Orazio Schillaci nell'intervento in occasione della cerimonia inaugurale del Progetto nazionale 'Un Albero per la Salute' della Federazione dei medici internisti ospedalieri (Fadoi) e dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito dell'iniziativa dell'Arma 'Un albero per il futuro', realizzata in collaborazione con il ministero dell'Ambiente.

Un progetto giunto alla terza edizione, presentata a Roma presso l'Ospedale Isola Tiberina, con la donazione e la messa a dimora - dopo i trenta alberi del 2023 e del 2024 - di altrettanti giovani alberi in 38 ospedali italiani da parte dei Carabinieri per la Tutela della Biodiversita' per un totale di 100 alberi messi a dimora nei tre anni del progetto. 'I dati Ocse - ha proseguito il ministro - ci dicono che gli ospedali, con le loro emissioni, producono circa un terzo dei gas serra liberati nell'ambiente e che nei Paesi occidentali un decimo delle emissioni e' generato dal settore sanitario. E' una questione che dobbiamo affrontare con sempre maggiore determinazione. Gli interventi di ammodernamento condotti nell'ambito del Pnrr salute - ha aggiunto - puntano a efficientare il nostro sistema ospedaliero, cosa che significhera' anche meno inquinamento.

Parallelamente, il lavoro che stiamo portando avanti per rafforzare l'assistenza di prossimita', che deve contribuire ad abbattere i ricoveri inappropriati, e' destinato a produrre risultati importanti anche sotto questo punto di vista. Ma certamente e' necessaria una strategia nazionale fortemente condivisa'.

bag

(RADIOCOR) 21-10-25 13:53:21 (0400)SAN 5 NNNN