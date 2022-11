Manovra: Sbarra, riunione positiva, importante impegno su dialogo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - Sbarra ha riferito di aver chiesto "di mettere sotto controllo prezzi e tariffe, arginare la speculazione, alzare ed estendere il prelievo sugli extraprofitti, elevare la no tax area sui fringe benefit e gli altri strumenti contrattati di sostegno al reddito. Dobbiamo scongiurare lo scalone della Legge Fornero e avviare il tavolo politico per la riforma delle pensioni, confermare ed elevare la decontribuzione del 2% sul cuneo fiscale, ridisegnando il sistema tributario, operare un deciso taglio delle tasse su lavoro e pensioni, centrare gli obiettivi del Pnrr generando buona occupazione specialmente femminile e giovanile, rilanciare politiche sociali, scuola, sanita', non autosufficienza. Vanno rinnovati subito i contratti pubblici e agevolate le fasi dei rinnovi per quelli privati. Abbiamo posto il tema delle soluzioni per le crisi aziendali a cominciare da Ilva, Tim, Ita, Lukoil registrando una grande disponibilita' del Governo ad aprire tavoli dedicati di confronto con il sindacato. Importante la disponibilita' a programmare incontri su salute e sicurezza, monitoraggio Pnrr, politica industriale ed energetica, pensioni, lavoro, politiche attive, formazione. La Legge di Bilancio sara' un banco di prova fondamentale per definire un 'cantiere di corresponsabilita'' che contrasti le disuguaglianze, dia centralita' alla crescita e allo sviluppo, alla qualita' e alla sicurezza sul lavoro e profondita' a un progetto Paese fondato su una piu' forte condivisione e partecipazione', ha concluso.

