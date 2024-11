Manovra: Sbarra, e' migliorabile, disponibilita' Governo a lavorare insieme

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 nov - 'Il giudizio che diamo come Cisl dell'incontro e' positivo. Abbiamo espresso un generale apprezzamento su molte misure contenute nella legge di stabilita', perche' recepiscono molte proposte e molte rivendicazioni che abbiamo avanzato come Cisl in questi ultimi mesi. Ci sono parti della manovra che secondo noi possono e devono ancora essere cambiate e migliorate'. Lo ha detto il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, dopo l'incontro con il Governo sulla manovra, durato circa 6 ore. In particolare, in merito agli aspetti migliorabili, 'va eliminato questo taglio strutturale degli organici nel mondo della scuola, va eliminato il blocco parziale del turnover negli enti locali, nella ricerca e nell'universita'. Abbiamo chiesto che si possano ancora aumentare meglio le pensioni minime e il fondo sulla non autosufficienza', ha continuato Sbarra, sottolineando che 'abbiamo detto che bisogna tagliare le tasse al ceto medio. Cosi' come abbiamo chiesto venga riconsiderato il taglio al fondo automotive soprattutto per sostenere le imprese e le aziende della componentistica e dell'indotto e per finanziare un nuovo intervento sugli ammortizzatori sociali perche' in molti stabilimenti di Stellantis tra qualche mese scadra' la cassa integrazione'.

Sbarra ha precisato che 'sul complesso di queste nostre richieste i ministri presenti hanno dato piena disponibilita' a incontrare il sindacato per ragionare questioni tematiche e la presidente del consiglio Meloni nella replica si e' dichiarata d'accordo su queste questioni che abbiamo posto e ha invitato i ministri ad aprire subito dei momenti di approfondimento'. Quindi, ha concluso Sbarra, 'nella prospettiva di trovare soluzioni coerenti con le nostre richieste dentro e fuori il perimetro della manovra economica, la Cisl continuera' nei prossimi giorni a incontrare i gruppi parlamentari, partecipera' alle riunioni con i singoli ministri nel tentativo di cambiare, migliorare ancora le parti che non ci convincono della legge di bilancio, ma anche per proporre attraverso il dialogo sociale un orizzonte di interlocuzione che vada oltre la legge di bilancio'.

